МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Члены Коллегии МО РФ возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония состоялась в Александровском саду в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
08-05-2026 13:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Члены Коллегии Министерства обороны России в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Торжественная церемония прошла у Вечного огня в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра. На кадрах видно, как военнослужащие в парадной форме выносят венки, украшенные красными розами и лентами. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители российского оборонного ведомства и ветераны Вооруженных сил. После возложения цветов участники церемонии выстроились у мемориала, а рота почетного караула прошла торжественным маршем вдоль Кремлевской стены.

Военный оркестр исполнил торжественные композиции, сопровождая церемонию у Вечного огня. На видео также запечатлены почетный караул у мемориала и общий проход военнослужащих по Александровскому саду на фоне Кремля.

Церемония стала данью памяти воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и символом уважения к подвигу поколения победителей.

Президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

prevnext
1 / 5
© Минобороны России
#армия #Минобороны России #могила неизвестного солдата #коллегия #День Победы 2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 