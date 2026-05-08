Члены Коллегии МО РФ возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата

Члены Коллегии Министерства обороны России в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Торжественная церемония прошла у Вечного огня в сопровождении роты почетного караула и военного оркестра. На кадрах видно, как военнослужащие в парадной форме выносят венки, украшенные красными розами и лентами. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители российского оборонного ведомства и ветераны Вооруженных сил. После возложения цветов участники церемонии выстроились у мемориала, а рота почетного караула прошла торжественным маршем вдоль Кремлевской стены.

Военный оркестр исполнил торжественные композиции, сопровождая церемонию у Вечного огня. На видео также запечатлены почетный караул у мемориала и общий проход военнослужащих по Александровскому саду на фоне Кремля.

Церемония стала данью памяти воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и символом уважения к подвигу поколения победителей.

Президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.