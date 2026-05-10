В Москве прошли сборы по подготовке и отправке призывников в спортивные роты. Во время службы профессиональные спортсмены смогут продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях. В этот призыв в шесть спортивных рот ЦСКА направят 80 новобранцев, а всего за кампанию планируется набрать более 200 человек.

«Цель наших спортивных рот - это выступления на различных соревнованиях, золотые медали. То есть танкисты должны водить танки и стрелять хорошо, летчики - летать и обслуживать самолеты хорошо, наша цель - у спортивных рот - это золотые медали на всех соревнованиях», - пояснил начальник боевой подготовки ЦСКА Альберт Рамзин.

Спортивные роты были возрождены в 2013 году по поручению президента России Владимира Путина. Их основная цель - дать перспективным атлетам возможность пройти военную службу без отрыва от спортивной карьеры.

Кроме того, в 2025 году была создана новая спортивная рота в ДНР для спортсменов из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.