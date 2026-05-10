МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве прошли сборы по подготовке и отправке призывников в спортивные роты

Начальник боевой подготовки ЦСКА Альберт Рамзин отметил, что главная задача спортивных рот - победы на крупнейших соревнованиях и завоевание золотых медалей.
13-05-2026 18:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве прошли сборы по подготовке и отправке призывников в спортивные роты. Во время службы профессиональные спортсмены смогут продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях. В этот призыв в шесть спортивных рот ЦСКА направят 80 новобранцев, а всего за кампанию планируется набрать более 200 человек.

«Цель наших спортивных рот - это выступления на различных соревнованиях, золотые медали. То есть танкисты должны водить танки и стрелять хорошо, летчики - летать и обслуживать самолеты хорошо, наша цель - у спортивных рот - это золотые медали на всех соревнованиях», - пояснил начальник боевой подготовки ЦСКА Альберт Рамзин.

Спортивные роты были возрождены в 2013 году по поручению президента России Владимира Путина. Их основная цель - дать перспективным атлетам возможность пройти военную службу без отрыва от спортивной карьеры.

Кроме того, в 2025 году была создана новая спортивная рота в ДНР для спортсменов из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

prevnext
1 / 5
© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
#армия #сборы #Спортивные роты #Альберт Рамзин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 