Путин рассказал о применении баллистических ракет в ходе СВО

Владимир Путин уточнил, что применялись подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами.
Тимур Шерзад 13-05-2026 17:27
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в зоне специальной военной операции эффективно применялись подвижные грунтовые комплексы с баллистическими ракетами в неядерном исполнении. 

«Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции», - сказал Путин в ходе посещения Московского института теплотехники. 

Владимир Путин наградил коллектив института орденом «За доблестный труд». Также он поздравил коллектив с 80-летием института. Именно там были разработаны стратегические ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Также президент России заявил, что наша страна продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Он уточнил, что это будет заключаться в создании ракетных комплексов, способных преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны.

