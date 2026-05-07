МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО за сутки сбила 61 украинский дрон, летевший на Москву

О пострадавших не сообщается.
07-05-2026 22:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 16.00 до 20.00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что дроны были самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.

За сутки сбили 61 вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сведений о пострадавших нет.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр в MAХ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга в воздушном пространстве Латвии были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Уточнялось, что эти истребители выявили в воздушном пространстве Латвии одновременно с обнаружением там же группы из шести беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.

#армия #пво #Украина #ВСУ #дроны #атака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 