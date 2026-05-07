ПВО за сутки сбила 61 украинский дрон, летевший на Москву

С 16.00 до 20.00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что дроны были самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.

За сутки сбили 61 вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сведений о пострадавших нет.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал мэр в MAХ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга в воздушном пространстве Латвии были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16. Уточнялось, что эти истребители выявили в воздушном пространстве Латвии одновременно с обнаружением там же группы из шести беспилотных летательных аппаратов.

