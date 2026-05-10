За ночь над российскими регионами сбили 286 дронов

Перехват происходил с 20.00 мск вторника до 07.00 мск среды.
13-05-2026 07:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО сбили 286 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что перехват вражеских беспилотных летательных аппаратов происходил с 20.00 вторника до 07.00 среды по московскому времени. По данным российского оборонного ведомства, дроны врага сбили в небе над 15 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Известно, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. Помимо этого, БПЛА были уничтожены в небе над Краснодарским краем, Калмыкией и Крымом.

Накануне силы ПВО за ночь перехватили 27 украинских дронов над регионами России. Сообщалось, что беспилотники были самолетного типа.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
