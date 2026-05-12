Штурмовики выбили боевиков из построенных по стандарту НАТО бункеров

Штурмовые подразделения 80-го гвардейского танкового полка группировки войск «Центр» в ходе наступления на Днепропетровском направлении выбили украинские формирования из сети мощных железобетонных укреплений, построенных по стандартам НАТО. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, до начала объявленного Россией перемирия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии заняли девять укрепленных опорных пунктов ВСУ. Речь идет о разветвленной системе бункеров с несколькими входами и выходами, внутри которых располагались бетонные капсулы, рассчитанные на размещение до взвода личного состава.

Во время продвижения штурмовики преодолевали открытые участки местности под постоянными ударами FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров со сбросами боеприпасов. По информации Минобороны, на каждого бойца противник направлял сразу несколько беспилотников. Несмотря на это, российские подразделения смогли прорваться к позициям ВСУ и начать зачистку укреплений.

В ведомстве отметили, что украинским военнослужащим предлагали сдаться в плен. Несколько солдат ВСУ согласились сложить оружие - для вывода к российским позициям им с беспилотника сбросили рацию, по которой координировали дальнейшие действия. Остальные были уничтожены в ходе боя.

Отдельно Минобороны рассказало об эпизоде, когда трое российских штурмовиков оказались заблокированы внутри одной из бетонных капсул после удара беспилотника. Из-за взрыва тяжелую дверь заклинило, и бойцы провели внутри трое суток. Все это время они пытались выбраться, подрывая дверь тротиловыми шашками изнутри. Сослуживцы снабжали их продуктами, медикаментами и взрывчаткой с помощью коптеров через небольшую щель. На третьи сутки военнослужащим удалось выбраться и вернуться к выполнению задачи.

В Минобороны заявили, что захват укреплений позволил российским подразделениям занять более выгодные позиции и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.