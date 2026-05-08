МО РФ: киевский режим нарушил объявленное Россией перемирие

ВСУ нарушили объявленное президентом России Владимиром Путиным на День Победы перемирие. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА», - говорится в сообщении.

Всего в совокупности зафиксировано 1 365 нарушений перемирия с момента его начала в 00.00 часов 8 мая. Также средства ПВО сбили 396 воздушных целей и шесть ракет «Нептун».

В связи с этим, несмотря на перемирие, ВС РФ нанесли ответные удары по позициям противника, в том числе по пунктам управления беспилотниками.

Объявленное Россией в честь Дня Победы перемирие начало действовать с нуля часов 8 мая и должно было продлиться до 10-го числа. В МИД РФ предупредили иностранных граждан о необходимости покинуть Киев, поскольку в случае попыток срыва Парада Победы ВС РФ нанесут удар по украинской столице.

