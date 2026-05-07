МО РФ еще раз предупредило население Киева о необходимости покинуть город

Российское оборонное ведомство еще раз предупредило гражданское население Киева и иностранных дипломатов о необходимости своевременно покинуть город. В случае попыток врага сорвать празднование Победы в Москве по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар.

В Минобороны также напомнили, что с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие в зоне проведения специальной военной операции - все группировки ВС РФ полностью прекратят боевые действия.

«Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины», - говорится в официальном сообщении МО.

Тем не менее в случае нарушения Украиной перемирия, а также при нанесении ВСУ ударов по населенным пунктам на территории РФ российская армия даст противнику адекватный ответ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне террористических угроз Киева специальные службы России принимают дополнительные меры безопасности перед празднованием Дня Победы.

