Водолазы-северофлотцы показали мастерство на конкурсе «Глубина»

На Северном флоте свое мастерство показали военные водолазы. Работа вся под водой, как и предполагает «Глубина», где участники показывают свое мастерство. На этом этапе - владения снаряжением.

Даниил - водолаз-ремонтник. Работает в Управлении аварийно-спасательных работ. Обслуживает гидротехнические сооружения: причалы, доки. Поэтому так ловко орудует пилой. За восемь минут и 20 секунд он максимально точно отпилил бруски, причем справился с задачей почти вдвое быстрее соперника.

«Кто-то быстрее пилит, кто-то быстрее режет, кто-то быстрее собирает изделия, кто-то лучше управляет подводным аппаратом. Хотя каждый водолаз должен уметь выполнять все эти функции», - рассказал заместитель командира аварийно-спасательного отряда Северного флота Василий Фролов.

Здесь водолазы тоже должны показать лучшее время: максимально быстро доплыть до условного места выполнения работ, а затем обратно. При этом они должны не потерять маску, ласты. Иначе - дисквалификация. Еще в идеале - не сбить дыхание на такой стометровке.

Евгений - водолаз со стажем. На глубине 15 лет. Знает и умеет все. Поэтому этот этап - один из самых сложных в рамках конкурса, чем-то из ряда вон выходящим не считает. Сборка даже двух фланцев для него - вполне обычная работа.

Оперативный контроль показал, как Евгений спокойно, но при этом быстро крутит болты и гайки. Ведь под водой он видит руками - так про него говорят коллеги. Впрочем, на состязаниях повезло и другим участникам соревнований: видимость на глубине почти идеальная.

«Здесь каждый человек представляет свою команду. Весь результат будет командный. То есть работает команда. Спускающийся водолаз, страхующий, работающий водолаз, командир спуска. То есть они все работают в команде», - рассказал начальник УПАСР Северного флота Михаил Белов.

Лучшая команда по итогам состязаний продолжит тренировки с тем, чтобы представить Северный флот уже на всероссийском конкурсе по водолазному многоборью. «Глубина» по плану он пройдет в следующем году.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.