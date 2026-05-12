Цивилева поздравила женщин-военнослужащих с Днем медсестры

Также Анна Цивилева вручила военным медсестрам медали «За помощь и милосердие».
12-05-2026 17:54
Медалями «За помощь и милосердие» наградили медсестер из отряда спецназначения, которые выполняют задачи в непосредственной близости к передовой. Награды вручила статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева. Медик по образованию, она отметила самоотверженность тех, кто выбрал эту сложную профессию.

«Вы находитесь с нашими военнослужащими рядом постоянно, вы находитесь с ними в тяжелые моменты ранения, зачастую от вашего внимания, от вашего профессионализма зависит жизнь этих людей, именно жизни, десятки жизней, которые вы спасаете», - сказала Цивилева.

Отмечено, что торжественное мероприятие состоялось в Театре Российской армии. Оно приурочено ко Дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Ранее сообщалось, что Анна Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале Вишневского. Военнослужащие, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач, получили ордена Мужества, медали Суворова,  «За отвагу» и «За воинскую доблесть».  

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

