Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» продолжают работу по восстановлению мемориалов и памятников воинской славы в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что бойцы по личной инициативе в свободное от боевых задач и тренировок время приводят в порядок памятники советским воинам-победителям. Так, на одном из монументов бойцы полностью восстановили разрушенную опалубку, отреставрировали фигуру воина и заново окрасили все элементы мемориального комплекса.

«Для меня, как для военнослужащего Российской армии, очень важно сохранять память о подвигах наших дедов и отцов, которые боролись с фашизмом и победили его», - поделился военнослужащий с позывным Африка.

Он также подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие продолжают дело своих отцов и дедов. С его слов, несмотря на боевые задачи, они всегда находят время на реставрацию, чтобы и солдаты, и мирные жители всегда помнили эти подвиги.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что бережное отношение к историческим монументам на освобожденных территориях служит ярким примером неразрывной связи поколений и помогает сохранить правдивую память о героизме советских солдат.

В День Победы мотострелки отдали воинские почести героям Великой Отечественной войны у памятника, возведенного в честь бойцов, освободивших от нацизма населенные пункты Улаклы и Островского в ДНР. Сообщалось, что церемония завершилась троекратным залпом салютной группы.

