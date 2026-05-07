Танкисты разместили портреты дедов-фронтовиков на броне ко Дню Победы

Военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» разместили на броне боевых машин портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. Таким образом танкисты почтили память родственников-фронтовиков в преддверии Дня Победы.

После этого военнослужащие провели показательные заезды на полигоне в тыловом районе спецоперации. Завершилось мероприятие боевой стрельбой из 125-мм танковых орудий по мишеням.

Танкисты отметили, что считают важным продолжать дело своих предков и защищать страну так же, как это делали ветераны в годы Великой Отечественной войны. После акции экипажи вернулись к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.