Танкисты разместили портреты дедов-фронтовиков на броне ко Дню Победы

В зоне специальной военной операции экипажи танков группировки войск «Центр» провели акцию «Бессмертный полк» на Т-90М и Т-80БВМ.
07-05-2026 11:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» разместили на броне боевых машин портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны. Таким образом танкисты почтили память родственников-фронтовиков в преддверии Дня Победы.

После этого военнослужащие провели показательные заезды на полигоне в тыловом районе спецоперации. Завершилось мероприятие боевой стрельбой из 125-мм танковых орудий по мишеням.

Танкисты отметили, что считают важным продолжать дело своих предков и защищать страну так же, как это делали ветераны в годы Великой Отечественной войны. После акции экипажи вернулись к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Бессмертный полк #Центр #День Победы 2026
