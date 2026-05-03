Минобороны показало кадры ударов ВКС по пунктам управления БПЛА

Минобороны России опубликовало кадры совместной работы расчетов центра «Рубикон» и экипажей самолетов ВКС по поражению пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотников центра «Рубикон» выявили цели и обеспечили объективный контроль ударов. После этого по пунктам управления беспилотниками отработали экипажи ВКС России.

На кадрах показана картинка с разведывательных дронов: в тепловизионном режиме выделены здания и участки местности, где, как указано на видео, находились пункты управления БПЛА. На видео цели отмечены красными маркерами, после чего следует удар.

В другой части ролика видна съемка с высоты над населенным пунктом. Цель обозначается, затем наносится удар. После попадания в районе объекта появляется вспышка и поднимается дым. Далее средства объективного контроля фиксируют место поражения уже после удара.

