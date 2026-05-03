МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало кадры ударов ВКС по пунктам управления БПЛА

Разведка целей, а также объективный контроль их поражения экипажами ВКС осуществлялся операторами разведывательных БПЛА центра «Рубикон».
06-05-2026 13:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры совместной работы расчетов центра «Рубикон» и экипажей самолетов ВКС по поражению пунктов управления БПЛА ВСУ в зоне спецоперации.

По данным ведомства, операторы разведывательных беспилотников центра «Рубикон» выявили цели и обеспечили объективный контроль ударов. После этого по пунктам управления беспилотниками отработали экипажи ВКС России.

На кадрах показана картинка с разведывательных дронов: в тепловизионном режиме выделены здания и участки местности, где, как указано на видео, находились пункты управления БПЛА. На видео цели отмечены красными маркерами, после чего следует удар.

В другой части ролика видна съемка с высоты над населенным пунктом. Цель обозначается, затем наносится удар. После попадания в районе объекта появляется вспышка и поднимается дым. Далее средства объективного контроля фиксируют место поражения уже после удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #Рубикон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 