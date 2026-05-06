МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале Вишневского

Кроме того, Анна Цивилева обратилась к медицинскому персоналу госпиталя, поблагодарив их за то, что они самоотверженно на передовой и в госпиталях спасают жизни и восстанавливают здоровье ветеранов спецоперации.
06-05-2026 14:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач, получили ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и «За воинскую доблесть». Всего награды вручили 14 бойцам.

Цивилева поблагодарила военнослужащих за службу и поздравила их с наступающим Днем Победы. По ее словам, именно благодаря защитникам страны сохраняются целостность государства и безопасность граждан.

«Мы относимся к каждому из вас с огромным уважением и благодарностью, признательностью за ваше служение Родине», - сказала Цивилева.

Отдельно замминистра обороны обратилась к медицинскому персоналу госпиталя. Она отметила вклад врачей и медсестер в спасение жизней и восстановление здоровья военнослужащих, после чего вручила медикам медали «За трудовую доблесть».

Во время посещения госпиталя Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими и ответила на их вопросы.

Первый замминистра обороны России Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского. Он отметил важность сохранения преемственности поколений и памяти о героях Великой Отечественной войны, подчеркнув связь подвига фронтовиков с современными защитниками страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #госпиталь #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 