Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале Вишневского

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач, получили ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и «За воинскую доблесть». Всего награды вручили 14 бойцам.

Цивилева поблагодарила военнослужащих за службу и поздравила их с наступающим Днем Победы. По ее словам, именно благодаря защитникам страны сохраняются целостность государства и безопасность граждан.

«Мы относимся к каждому из вас с огромным уважением и благодарностью, признательностью за ваше служение Родине», - сказала Цивилева.

Отдельно замминистра обороны обратилась к медицинскому персоналу госпиталя. Она отметила вклад врачей и медсестер в спасение жизней и восстановление здоровья военнослужащих, после чего вручила медикам медали «За трудовую доблесть».

Во время посещения госпиталя Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими и ответила на их вопросы.

Первый замминистра обороны России Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского. Он отметил важность сохранения преемственности поколений и памяти о героях Великой Отечественной войны, подчеркнув связь подвига фронтовиков с современными защитниками страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.