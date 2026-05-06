Горнин вручил награды участникам СВО в военном госпитале имени Вишневского

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского.

Во время церемонии он передал бойцам поздравления от главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова и поблагодарил их за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Было бы справедливым подчеркнуть в преддверии величайшего праздника, который объединяет всех граждан Российской Федерации, важность преемственности поколений и вспомнить о наших героях», - отметил Горнин.

Первый замминистра также заявил, что вручение государственных наград является знаком признательности и уважения со стороны государства и оборонного ведомства. Отдельные слова благодарности он адресовал медицинскому персоналу госпиталя, отметив высокий профессионализм врачей и их вклад в восстановление раненых военнослужащих.

Ранее заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам СВО, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.