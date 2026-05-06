МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Горнин вручил награды участникам СВО в военном госпитале имени Вишневского

Первый замминистра обороны Леонид Горнин отметил важность сохранения преемственности поколений и памяти о героях Великой Отечественной войны, подчеркнув связь подвига фронтовиков с современными защитниками страны.
06-05-2026 13:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин в преддверии Дня Победы вручил государственные награды военнослужащим, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского.

Во время церемонии он передал бойцам поздравления от главы российского оборонного ведомства Андрея Белоусова и поблагодарил их за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Было бы справедливым подчеркнуть в преддверии величайшего праздника, который объединяет всех граждан Российской Федерации, важность преемственности поколений и вспомнить о наших героях», - отметил Горнин.

Первый замминистра также заявил, что вручение государственных наград является знаком признательности и уважения со стороны государства и оборонного ведомства. Отдельные слова благодарности он адресовал медицинскому персоналу госпиталя, отметив высокий профессионализм врачей и их вклад в восстановление раненых военнослужащих.

Ранее заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам СВО, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #награды #госпиталь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 