МО РФ: нарушение перемирия Киевом подтверждает террористическую сущность режима

ВС РФ нанесли ответные удары по огневым позициям ВСУ.
08-05-2026 09:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Преднамеренные действия киевского режима по срыву перемирия подтверждают террористическую сущность киевского режима. Российские Вооруженные силы отреагировали зеркально и нанесли удары по огневым позициям ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам в приграничных Белгородской и Курской областях, несмотря на режим прекращения огня.

Перемирие в зоне проведения СВО было объявлено с нуля часов 8 мая на период празднования Дня Победы в соответствии с решением президента Владимира Путина. Подразделения ВС РФ полностью прекратили ведение боевых действий, ВСУ продолжили атаки.

Всего Минобороны РФ зафиксировало 1 365 нарушений режима прекращения огня.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #9 мая #ВСУ #перемирие #Киевский режим
