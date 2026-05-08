Преднамеренные действия киевского режима по срыву перемирия подтверждают террористическую сущность киевского режима. Российские Вооруженные силы отреагировали зеркально и нанесли удары по огневым позициям ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам в приграничных Белгородской и Курской областях, несмотря на режим прекращения огня.

Перемирие в зоне проведения СВО было объявлено с нуля часов 8 мая на период празднования Дня Победы в соответствии с решением президента Владимира Путина. Подразделения ВС РФ полностью прекратили ведение боевых действий, ВСУ продолжили атаки.

Всего Минобороны РФ зафиксировало 1 365 нарушений режима прекращения огня.

