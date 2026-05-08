Во Владивостоке почтили память героев Великой Отечественной у Вечного огня

Во Владивостоке накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли памятные мероприятия у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и памятника морским пехотинцам. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В церемонии приняли участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Константин Шестаков, представители региональных властей, офицеры, ветераны и юнармейцы. Они возложили венки и цветы к Вечному огню и памятным плитам мемориала.

Перед церемонией состоялся митинг, во время которого участники вспомнили подвиги ветеранов и поздравили фронтовиков с наступающим Днем Победы. На мероприятии также выступил участник Парада Победы 1945 года Гарольд Кузнецов.

Завершилась церемония прохождением роты почетного караула под сопровождение оркестра штаба Тихоокеанского флота.

Также участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Морским пехотинцам Краснознаменного Тихоокеанского флота», открытому в 2025 году рядом с Домом офицеров ТОФ. Монумент посвящен участникам специальной военной операции.

Ранее военнослужащие 6-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Бессмертный полк» в зоне проведения специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» разместили на броне боевых машин портреты своих дедов и прадедов - участников Великой Отечественной войны.

