Путин: работы по совершенствованию сил сдерживания не прекращаются с 2000-х годов

Работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов. Об этом президент страны Владимир Путин заявил на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергеем Каракаевым.

«Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории», - напомнил Путин.

Глава государства отметил, что выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Москву задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности. В условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил в России были начаты работы по созданию ракетных комплексов, не имеющих мировых аналогов, гарантированно преодолевающих существующие и перспективные системы ПРО, напомнил президент.

Сегодня командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Минобороны также опубликовало кадры данного пуска.