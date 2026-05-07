Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

В преддверии Дня Победы военнослужащие, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач, получили из рук Евкурова ордена Мужества, медали «За храбрость», «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть».

«От имени министра обороны, начальника Генерального штаба, коллегии Министерства обороны спасибо вам, ребята, за службу, за ту работу, которую вы делаете!» - сказал он.

Также замминистра отметил работу военных медиков, подчеркнув их профессионализм и самоотверженность при оказании помощи участникам спецоперации. После церемонии награждения Евкуров пообщался с военнослужащими и членами их семей, а также ответил на их вопросы.

В военном госпитале имени П.В. Мандрыка замминистра обороны России Павел Фрадков также посетил раненых участников спецоперации. Он поздравил их с Днем Победы и вручил награды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.