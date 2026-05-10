Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Сармат»

Минобороны России опубликовало видео с испытаниями ракеты стратегического комплекса «Сармат». О том, что эти испытания прошли успешно, сообщил президенту РФ Владимиру Путину командующий РВСН Сергей Каракаев.

Каракаев доложил Путину также о том, что первый ракетный полк, вооруженный этими комплексами, заступит на боевое дежурство до конца 2026 года. Это произойдет в Ужурском ракетном соединении, которое располагается на территории Красноярского края.

Владимир Путин отметил, что ракета комплекса «Сармат» сможет нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем любой из западных аналогов. При этом отмечено, что двигаться она сможет не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это позволяет обеспечить дальность в 35 тысяч километров, при этом точность применения возрастает в два раза.

Президент России подчеркнул, что ракета комплекса «Сармат» сможет преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Он поздравил Министерство обороны Российской Федерации и всех, кто причастен к созданию этого новейшего комплекса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.