Санчик вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в филиале №3 госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Балашихе. Об этом сообщило Минобороны России.

В преддверии Дня Победы военнослужащие получили ордена Мужества, Георгиевские кресты IV степени, медали «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Санчик передал бойцам поздравления от главы оборонного ведомства Андрея Белоусова и поблагодарил их за выполнение боевых задач, верность присяге и воинскому долгу.

«В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне хочу вас поздравить с наступающим праздником», - сказал замглавы оборонного ведомства.

Во время встречи Санчик также пожелал военнослужащим и их семьям здоровья и успехов. После церемонии он пообщался с руководством госпиталя и ответил на вопросы бойцов.

Кроме того, статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского.

