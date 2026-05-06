Санчик вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Александр Санчик поздравил военнослужащих с наступающим Днем Победы.
06-05-2026 17:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик вручил государственные и ведомственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в филиале №3 госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Балашихе. Об этом сообщило Минобороны России.

В преддверии Дня Победы военнослужащие получили ордена Мужества, Георгиевские кресты IV степени, медали «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Санчик передал бойцам поздравления от главы оборонного ведомства Андрея Белоусова и поблагодарил их за выполнение боевых задач, верность присяге и воинскому долгу.

«В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне хочу вас поздравить с наступающим праздником», - сказал замглавы оборонного ведомства.

Во время встречи Санчик также пожелал военнослужащим и их семьям здоровья и успехов. После церемонии он пообщался с руководством госпиталя и ответил на вопросы бойцов.

Кроме того, статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #госпиталь Бурденко #замминистра обороны рф #Александр санчик
