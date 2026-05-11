В Минобороны сообщили о 12 попытках атак со стороны ВСУ

Кроме того, украинские военные совершили 767 обстрелов позиций ВС РФ.
11-05-2026 12:57
© Фото: Минобороны России

За последние сутки Вооруженные силы Украины предприняли 12 попыток атаковать и совершили 767 обстрелов позиций российских войск с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, было зафиксировано 6 905 ударов беспилотными летательными аппаратами. Всего за время действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции Киев нарушил перемирие 23 802 раза.

Противник также атаковал гражданские объекты в Белгородской области, говорится в сводке военного ведомства. ВСУ применили 18 БПЛА, включая восемь самолетного типа и 10 коптеров. В результате этих ударов пострадали двое местных жителей. Повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных.

В период перемирия ВС РФ не применяли авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Все российские подразделения в зоне конфликта неукоснительно соблюдают условия режима прекращения огня. 

Вооруженные силы России зеркально отвечали на нарушения перемирия. Российские военнослужащие открывали огонь по позициям украинских реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Также были поражены пункты управления и места запуска беспилотников.

Ранее Россия приняла предложение США продлить до 11 мая перемирие, объявленное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается также, что стороны проведут обмен пленными. При этом Киев продолжает нарушать условия прекращения огня, отмечают в Минобороны России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

