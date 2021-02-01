Фрегат «Адмирал Макаров» и комплексы «Бастион» уничтожили корабль «противника» в Черном море

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» применил комплекс «Калибр-НК» по «вражескому» кораблю, намеревавшемуся нанести ракетные удары по береговым объектам флота. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" после обнаружения надводной цели взял ее на сопровождение и успешно поразил с условным применением ракетного комплекса "Калибр-НК"», - говорится в сообщении.

В свою очередь, расчеты комплексов «Бастион» обнаружили условного противника и провели электронные пуски по морской цели.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

Его полное водоизмещение - 4 035 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра. Дальность плавания на 14 узлах - 4 850 миль. Экипаж состоит из 180 человек.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.