В Минобороны объявили о завершении учений «Запад-2025»

Стратегические учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» завершены. Маневры проводились в период с 12 по 16 сентября 2025 года и стали завершающим этапом совместной подготовки военнослужащих двух стран.

Целями учений стало совершенствование навыков командиров, уровня взаимодействия и полевой выучки при решении совместных задач по сохранению мира и защите Союзного государства.

В составе коалиционной группировки войск на учения пригласили оперативные группы и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. Практические действия разворачивались на 41 полигоне, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Основной этап учений прошел в Нижегородской области на полигоне Мулино, где были отработаны совместные действия в ходе нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах.

В совместных действиях участвовали войска Московского военного округа, подразделения ВДВ и ВКС, военнослужащие Бангладеш, Индии и Ирана, а также оперативные группы от органов военного управления Буркина-Фасо, Конго и Мали.

В ходе учений активно применялись беспилотная авиация, наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ. Бойцы штурмовых отрядов отрабатывали свои действия на мотоциклах, багги, квадроциклах с учетом опыта специальной военной операции.

За практическими действиями на полигоне Мулино наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.