Герасимов: ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества

Подразделения боевиков киевского режима полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Кроме того, наши штурмовые группы продолжают успешно действовать в населенном пункте Ямполь.

Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки группировки войск «Центр», действующей на Красноармейском направлении.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», - заявил Герасимов.

В целом, подразделения ВС РФ наступают практически на всех направлениях спецоперации, уточнил он. Противник вынужден перебрасывать наиболее боеспособные части, оголяя другие направления. Этим успешно пользуются наши штурмовики.

Глава Генштаба заслушал доклады командиров, поставил задачи на будущее и встретился с бойцами, особо отличившимися в боях. Он вручил им государственные награды и поблагодарил за службу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.