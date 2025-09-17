МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся в зоне спецоперации

Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач частями и соединениями группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении.
2025-09-17 22:36:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил военнослужащим отдельной мотострелковой бригады, особо отличившихся в боях в зоне специальной военной операции.

Герасимов отметил доблесть и мужество бойцов, поблагодарил их за службу и выполнение поставленных командованием задач.

«Я хочу поздравить вас с заслуженными наградами. Отдельная мотострелковая бригада успешно действует в ходе проведения СВО и в боях на Донецком направлении, отличилась и при освобождении Авдеевки и сейчас на Красноармейской направлении», - подчеркнул Герасимов.

За время проведения спецоперации бригаде присвоено звание гвардейской, также она награждена Орденом Суворова, напомнил начальник Генштаба ВС РФ.

Напомним, сегодня вечером Герасимов проверил выполнение боевых задач частями и соединениями группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Он заслушал доклады и поставил задачи на будущее.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #награждение #герасимов #Генштаб #СВО
