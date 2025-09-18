МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

В результате огневого поражения блиндажи были разрушены, а личный состав ВСУ ликвидирован.
2025-09-18 18:26:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям украинских подразделений в районе населенного пункта Гавриловка Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Во время воздушной разведки операторы беспилотников выявили оборудованные блиндажи в лесополосе, где находился личный состав противника. После передачи уточненных координат артиллерийские подразделения открыли огонь осколочно-фугасными боеприпасами.

Вражеские укрепления удалось разрушить. В результате удара противник понес потери в живой силе.

Ранее артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту управления беспилотной авиацией противника в Днепропетровской области. В результате уничтожены украинские средства связи, ретрансляторы и дроны. Кроме того, противник понес потери в личном составе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

