Опубликованы самые зрелищные кадры учений «Запад-2025»

В ходе основного этапа учений активно применялись БПЛА, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, мотоциклы, багги, бронетехника, высокоточные боеприпасы и современные средства контрбатарейной борьбы.
2025-09-16 20:09:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны опубликовало лучшие кадры основного этапа стратегических учений «Запад-2025», который состоялся на полигоне Мулино в Нижегородской области. Маневры проводились с 12 по 16 сентября и стали завершающим этапом совместной подготовки ВС России  и Белоруссии в этом году.

Целями учений являлись совершенствование навыков командующих и штабов при решении совместных задач по защите интересов и обеспечению военной безопасности.

В ходе учения отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при отражении агрессии против Союзного государства, а также различные варианты совместных действий на его границах.

В составе коалиционной группировки войск на учения пригласили воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Основной, наиболее интенсивный этап практических действий прошел в Нижегородской области на полигоне Мулино. В совместных действиях там приняли участие военнослужащие России, Белоруссии, Бангладеш, Индии, Ирана, а также оперативные группы Буркина-Фасо, Конго и Мали.

В ходе основного этапа учений активно применялись БПЛА, наземные роботизированные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы, мототехника, багги, высокоточные боеприпасы и современные средства контрбатарейной борьбы.

За происходящим на полигоне Мулино наблюдали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса и иностранные гости из 55 государств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #ВС РФ #мулино #Запад-2025
