«Мальва» поразила пункт управления БПЛА «противника» на учениях «Запад-2025»

Расчет САУ 2С43 «Мальва» уничтожил пункт управления БПЛА условного противника, используя уникальный режим одновременного огневого налета.
2025-09-16 22:20:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе учений «Запад-2025» в Ленинградской области, расчет самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» уничтожил пункт управления БПЛА условного противника. Дальность поражения составила более двадцати километров. Об этом сообщило Минобороны России.

Перед этим была проведена разведка беспилотником «Zala», который вскрыл пункт управления БПЛА «противника».

Командиром мотострелкового батальона, в интересах которого проводилась разведка, были принято решение нанести удар приданным орудием «Мальва».

Артиллеристы развернули орудие в боевое положение и в режиме одновременного огневого налета нанесли огневое поражение по цели, расположенной в укрепленном сооружении. Режим ведения огня, доступный только этой артиллерийской системе, позволяет выпустить несколько снарядов в одну точку. При этом по разным траекториям, что позволяет всем снарядам достигнуть цели одновременно. Такой эффект достигается благодаря установленной на комплексе современной цифровой системе управления огнем.

С 12 по 16 сентября 2025 года на полигонах Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей проходило совместное стратегическое учение «Запад-2025». Оно является завершающим этапом совместной подготовки армий двух стран в текущем году.

В ходе учения отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Отыгрывались различные варианты совместных действий по нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение были приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Ранее Минобороны России показало, как в ходе учений «Запад-2025» расчет берегового ракетного комплекса «Бал» Северного флота уничтожил цель, имитирующую отряд кораблей условного противника. БРК был развернут на побережье полуострова Рыбачий.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #САУ #2С43 «Мальва» #Запад-2025
