Путин: более 700 000 военнослужащих ВС РФ сейчас находятся на ЛБС

Также Владимир Путин сегодня заявил, что участники спецоперации внесут позитивный вклад в работу органов власти.
Тимур Шерзад 2025-09-18 16:58:48
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас на линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч российских военнослужащих. 

«У нас же, понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», - заметил Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарево.

Ранее Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции внесут позитивный вклад в работу органов власти

При этом президент подчеркнул, что из сотен тысяч людей, которые находятся на линии боевого соприкосновения, необходимо выбирать. Именно тех, отметил Путин, кто желает этим заниматься и склонны к такому виду деятельности. 

#армия #Владимир Путин #участники СВО #лбс
