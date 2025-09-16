Корабли Севфлота отразили воздушный налет на учениях «Запад-2025»

Корабельные группировки Северного флота провели тренировку по отражению воздушного налета условного противника в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» в акватории Баренцева моря. Об этом сообщает Минобороны России.

В северных районах моря задачи противовоздушной обороны решала Арктическая экспедиционная группировка во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск». Экипаж выполнил противовоздушное маневрирование, постановку ложных целей, а также стрельбы по имитированным целям из ЗРК «Кинжал» и артиллерийских установок АК-100 и АК-630.

В ближней морской зоне действовала ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко». Морякам противодействовала авиация смешанного корпуса Северного флота, имитировавшая атаки с разных направлений и высот. В ходе эпизода экипажи кораблей отрабатывали взаимодействие расчетов радиотехнических и ракетно-артиллерийских комплексов при обнаружении, сопровождении и поражении воздушных целей.

Экипаж «Маршала Устинова» применил зенитный ракетный комплекс «Форт» в режиме электронного пуска и выполнил стрельбу из артиллерийских установок АК-630 и АК-130. Фрегат «Адмирал Головко» использовал артиллерийскую установку А-192М, ЗРАК «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут».

Ранее на учениях «Запад-2025» в Заполярье морские пехотинцы Северного флота отработали отражение десантной атаки условного противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.