Путин: выпуск некоторых вооружений увеличился в 30 раз за 1,5-2 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что по некоторым образцам вооружений производство в России выросло в 30 раз за 1,5-2 года. Он сделал это в ходе посещения Мотовилихинских заводов, находящихся в городе Пермь.

«У вас увеличение произошло не в какие-то проценты, а в разы. В два, три, 10, 15. А по некоторым изделиям - почти в 30 раз», - сказал Путин, общаясь с работниками предприятия.

При этом президент подчеркнул, что наша страна всегда гордилась своей оборонной промышленностью, и делала это совершенно не зря.

Также Владимир Путин осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники. При этом особое внимание было уделено демонстрации инженерных решений и достижений в области технологии производства.