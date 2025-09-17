ВСУ перебросило под Красноармейск наиболее боеспособные силы в ущерб другим направлениям. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов. Он сделал это заявление в ходе проверки хода выполнения боевых задач группировки войск «Центр».

Герасимов подчеркнул, что на других направлениях наступление ВС РФ развивается.

Группировка войск «Запад» наступает в Купянске. Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении. Здесь близится освобождение Кировска.

Штурмовики Южной группировки продвигаются в районе Северска. На Александро-калиновском направлении боестолкновения идут в непосредственной близости от Константиновки, наши бойцы вошли в Плещеевку.

Продолжается уничтожение боевиков ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Морская пехота в боях под Угледаром и на Курском направлении показала полное превосходство над врагом, проявила лучшие качества российских воинов.

В завершении генерал армии Герасимов подвел итоги с командованием группировки «Центр» и поставил дальнейшие задачи. Также он вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов