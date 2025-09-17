МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов: Киев перебросил под Красноармейск силы в ущерб другим направлениям

Начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов объяснил, что ВСУ перебрасывают под Красноармейск все боеспособные силы с других участков СВО, где продолжается продвижение наших войск.
2025-09-17 21:36:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВСУ перебросило под Красноармейск наиболее боеспособные силы в ущерб другим направлениям. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО генерал армии Валерий Герасимов. Он сделал это заявление в ходе проверки хода выполнения боевых задач группировки войск «Центр».

Герасимов подчеркнул, что на других направлениях наступление ВС РФ развивается.

Группировка войск «Запад» наступает в Купянске. Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении. Здесь близится освобождение Кировска.

Штурмовики Южной группировки продвигаются в районе Северска. На Александро-калиновском направлении боестолкновения идут в непосредственной близости от Константиновки, наши бойцы вошли в Плещеевку.

Продолжается уничтожение боевиков ВСУ, заблокированных южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Группировка войск «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях. Морская пехота в боях под Угледаром и на Курском направлении показала полное превосходство над врагом, проявила лучшие качества российских воинов.

В завершении генерал армии Герасимов подвел итоги с командованием группировки «Центр» и поставил дальнейшие задачи. Также он вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении ДНР.

Ранее сообщалось, что начальник ГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр», действующих на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов

 

#армия #ВС РФ #валерий герасимов #Центр #генштаб вс рф #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 