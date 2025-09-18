МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева: РФ поддерживает политику КНР в сфере глобальной безопасности

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ подчеркнула, что «Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои права».
2025-09-18 11:11:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России поддерживают курс Китая в сфере глобальной безопасности. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на 12-м Сяншаньском форуме в Пекине.

«Мы особо отметили заявление руководства Китая о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают», - сказала Цивилева.

Замминистра обороны отметила, что международные отношения переживают период глубокой трансформации - все больше стран проводят самостоятельную политику, основанную на национальных интересах. Дестабилизация в мире, и особенно в Евразии, создает новые очаги напряженности и обостряет существующие противоречия. В этих условиях, как отметила Анна Цивилева, Россия выступает за мирное разрешение конфликтов и поиск компромиссных решений.

Цивилева подчеркнула, что в выступлениях президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина звучала мысль о необходимости формирования новой системы безопасности, учитывающей интересы всех стран и не создающей разделительных линий. Для оборонных ведомств это, по ее словам, является ориентиром к дальнейшему развитию сотрудничества.

«Наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права», - отметила замминистра.

Она также добавила, что масштабные мероприятия в честь 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны подтвердили роль Китая как одного из лидеров в сфере безопасности. Особое значение, по ее словам, имеет сохранение исторической памяти о событиях войны, тогда как некоторые государства пытаются исказить ее итоги.

Ранее Цивилева заявила, что путешествия помогают ветеранам спецоперации быстрее адаптироваться к мирной жизни. Этими словами заместитель министра прокомментировала завершение ежегодной совместной акции фонда «Защитники Отечества» и Российских железных дорог «Своих не бросаем!». Она поблагодарила РЖД за сотрудничество и поддержку, оказанную защитникам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #армия #форум #замминистра обороны рф #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 