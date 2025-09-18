Цивилева: РФ поддерживает политику КНР в сфере глобальной безопасности

Вооруженные силы России поддерживают курс Китая в сфере глобальной безопасности. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, выступая на 12-м Сяншаньском форуме в Пекине.

«Мы особо отметили заявление руководства Китая о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои правила, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход разделяют и поддерживают», - сказала Цивилева.

Замминистра обороны отметила, что международные отношения переживают период глубокой трансформации - все больше стран проводят самостоятельную политику, основанную на национальных интересах. Дестабилизация в мире, и особенно в Евразии, создает новые очаги напряженности и обостряет существующие противоречия. В этих условиях, как отметила Анна Цивилева, Россия выступает за мирное разрешение конфликтов и поиск компромиссных решений.

Цивилева подчеркнула, что в выступлениях президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина звучала мысль о необходимости формирования новой системы безопасности, учитывающей интересы всех стран и не создающей разделительных линий. Для оборонных ведомств это, по ее словам, является ориентиром к дальнейшему развитию сотрудничества.

«Наши совместные мероприятия не направлены против третьих стран и проводятся в строгом соответствии с нормами международного права», - отметила замминистра.

Она также добавила, что масштабные мероприятия в честь 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны подтвердили роль Китая как одного из лидеров в сфере безопасности. Особое значение, по ее словам, имеет сохранение исторической памяти о событиях войны, тогда как некоторые государства пытаются исказить ее итоги.

Ранее Цивилева заявила, что путешествия помогают ветеранам спецоперации быстрее адаптироваться к мирной жизни. Этими словами заместитель министра прокомментировала завершение ежегодной совместной акции фонда «Защитники Отечества» и Российских железных дорог «Своих не бросаем!». Она поблагодарила РЖД за сотрудничество и поддержку, оказанную защитникам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.