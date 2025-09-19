МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четыре беспилотника сбили ночью над Крымом

Предыдущей ночью российские военнослужащие перехватили и уничтожили 43 украинских дрона.
2025-09-19 07:16:55
© Фото: Минобороны России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ночью на 18 сентября российские военнослужащие перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Самая крупная атака пришлась на Ростовскую (23) и Волгоградскую (11) области.

Одна из наиболее массовых атак ВСУ на российскую территорию была совершена ночью на 12 сентября. Тогда над регионами РФ обезвредили 221 украинский дрон.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

 

#армия #Крым #Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники
