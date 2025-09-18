Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине и успешно поразили их. Об этом сообщает МО РФ. Эти объекты, как уточняется, использовались в интересах ВСУ.

Российское оборонное ведомство также сообщило о поражении за прошедшие сутки мест хранения и цехов производства беспилотников большой дальности противника.

Помимо этого, досталось пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. Это произошло в 142 районах за сутки.

Ранее командир взвода с позывным Кот рассказал корреспонденту «Звезды» о зачистке лесополос и штурме Новониколаевки. Этот населенный пункт находится на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.