ВС РФ поразили объекты энергетики на Украине

Эти объекты использовались в интересах ВСУ, отметили в Минобороны России.
2025-09-18 12:51:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики на Украине и успешно поразили их. Об этом сообщает МО РФ. Эти объекты, как уточняется, использовались в интересах ВСУ. 

Российское оборонное ведомство также сообщило о поражении за прошедшие сутки мест хранения и цехов производства беспилотников большой дальности противника. 

Помимо этого, досталось пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. Это произошло в 142 районах за сутки. 

Ранее командир взвода с позывным Кот рассказал корреспонденту «Звезды» о зачистке лесополос и штурме Новониколаевки. Этот населенный пункт находится на территории Днепропетровской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #Энергетика #Огневое поражение
