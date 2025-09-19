МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России получило партию зенитных комплексов «Панцирь-СМД»

Отмечено, что боекомплект пусковой установки комплекса может достигать 48 мини-ракет.
2025-09-19 13:15:42
© Фото: пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Министерству обороны России партию зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД», а также ЗРПК «Панцирь-С». Все изделия прошли испытания и приняты военной приемкой, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Боекомплект пусковой установки «Панциря-СМД» может включать до 48 мини-ракет, при этом конфигурация зависит от сочетания штатных зенитных управляемых ракет и мини-ракет. Система управления огнем объединяет многофункциональную радиолокационную и электронно-оптическую системы и позволяет автоматически оценивать эффективность стрельбы.

В Ростехе отметили, что комплексы семейства «Панцирь» продолжают использоваться на боевом дежурстве и зарекомендовали себя в борьбе с различными воздушными целями.

В июне генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину об усовершенствованном ЗРК «Панцирь-СМД-Е», в котором количество ракет увеличилось в четыре раза. Он также доложил главе государства о создании нового комплекса РЭБ «Серп».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Панцирь-С #зрпк #ЗРК #Панцирь-СМД
