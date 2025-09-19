МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало кадры боев за Серебрянское лесничество

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о том, что противник выбит с территории Серебрянского лесничества.
2025-09-19 11:56:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с эпизодами боев за Серебрянское лесничество - на данный момент противник из него уже полностью выбит.

На записи зафиксированы действия военнослужащих 25-й общевойсковой армии. Бойцы передвигаются, ведут стрелковый бой, осматривают укрепленные позиции и замаскированные укрытия. На других фрагментах показана работа артиллерийских расчетов и операторов беспилотников, которые наносят удары по технике и огневым точкам.

После артиллерийской и беспилотной подготовки штурмовые группы при поддержке стрелкового оружия вошли на позиции ВСУ и провели зачистку. В результате продвижения российские подразделения смогли выйти в тыл противника, расчленив его боевые порядки. На ряде кадров видно, как военнослужащие устанавливают государственные флаги России на оставленных опорных пунктах.

В Минобороны отметили, что в ходе боевых действий часть украинских военнослужащих сдалась в плен. Подразделения группировки «Запад» продолжают продвижение, занимая новые рубежи, захватывая трофеи и вытесняя противника с укрепленных позиций.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 17 сентября сообщил, что ВСУ вытеснены из Серебрянского лесничества, бои за которое шли с осени 2022 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бои #Серебрянское лесничество
