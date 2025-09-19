МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России показало кадры боев за Муравку в ДНР

На видео - боевая работа подразделений 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
2025-09-19 14:39:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ продемонстрировало видеозапись с кадрами боев за населенный пункт Муравка на Красноармейском направлении. Представленные на видео боевые действия велись на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что бои за освобождение этого населенного пункта вели подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». 

Перед штурмом военнослужащие выявили огневые точки и места скопления боевиков. После этого формированиям ВСУ было нанесено огневое поражение. Для этого российские войска использовали артиллерию и беспилотники. Дорога штурмовикам была расчищена. 

Враг понес значительные потери. Он не смог организовать устойчивую оборону - вместо этого неприятель побежал с поля боя. Результатом грамотных действий стало освобождение населенного пункта Муравка. Наступление на этом направлении продолжается, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Муравка #35-я мотострелковая бригада #Красноармейской направления
