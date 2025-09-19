Путин заявил, что Россия всегда гордилась своей оборонной промышленностью

Президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда гордилась собственной оборонной промышленностью. Сегодня глава государства посетил предприятие «Мотовилихинские заводы» в Перми и встретился с его сотрудниками.

Российский лидер поздравил их с Днем оружейника и поблагодарил за работу.

«Хочу поблагодарить вас за работу. Мы об оборонке вспоминаем <...> когда наступают тяжелые времена. Оборонка, которой мы все время гордились, и гордились не напрасно», - сказал Путин.

«Мотовилихинские заводы» - единственное предприятие по производству артиллерийских снарядов полного цикла.

Главе государства показали образцы продукции, обеспечивающие превосходство отечественного оборонно-промышленного комплекса.