Диверсантов остановили минными заграждениями и огнем на учениях под Пермью

По легенде этапа учений, противник высаживал группировки на багги и мотоциклах, а также предпринимал попытки подхода на водных средствах и с воздуха.
Анатолий Бородкин 2025-09-16 14:35:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Попытку диверсионно-разведывательной группы прорваться к понтонной переправе на реке Кама под Пермью остановили минные заграждения и огневое поражение, рассказал корреспондент Анатолий Бородкин в своем сюжете.

По замыслу учений, железнодорожные войска должны были обеспечить передовое подразделение боеприпасами, продовольствием и техникой, перебросив через реку Кама тяжелую платформу с несколькими буксирами в установленный регламентом срок - 15 минут. На подходе к переправе диверсанты попытались повредить конструкцию - на платформе возник пожар, который расчетом быстро потушили, при этом буксирующие катера не прекратили движение.

Последняя попытка прорыва с воздуха также не увенчалась успехом. По сценарию, береговые и авиационные средства отражения, а также расчеты ПВО и БПЛА действовали в комплексе. В результате десятки тонн полезного груза были доставлены в назначенное место в заданный срок.

В репортаже отмечалось, что на подходах к переправе условный противник использовал гусеничные вездеходы и водную технику. Продвижение части группировок было задержано минными заграждениями и огнем. При отражении атаки применялись стрелковое оружие, гранатометные расчеты и ударные дроны-камикадзе.

Командир отдельного понтонно-мостового железнодорожного батальона Ратмир Галиуллин подчеркнул, что в программу были включены элементы, выработанные с учетом опыта специальной военной операции. Усилены мероприятия по маскировке и защите от беспилотников, а также по организации укрытий и опорных пунктов.

Организаторы отметили, что широкий набор тактических приемов и разнообразие техники на полосе учений призваны не для «вау-эффекта», а для проверки практических навыков и отработки сценариев, близких к реальным условиям. По итогам этапа окружное командование дало высокую оценку подготовке личного состава и техническому обеспечению. Командиры уже прорабатывают варианты новых маневров на других труднодоступных участках российских рек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Пермский край #мины
