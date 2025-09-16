МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силы Балтфлота ударили ракетами по морским целям на учениях «Запад-2025»

Пуски проводились с берега, с воды и с воздуха. Руководитель стрельбы доложил главкому ВМФ Моисееву об успешном поражении намеченных целей.
2025-09-16 13:03:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о нанесении силами Балтийского флота совместного ракетного удара. Пуски производили экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и корвета «Стойкий». Также задействовали расчет берегового ракетного комплекса «Бал». 

Уточняется, что стрельба велась ракетами. Военнослужащие успешно, согласно докладу руководителя стрельбы, поразили мишенную позицию, имитирующую отряд боевых кораблей условного противника. 

Этот доклад принял главком ВМФ России Александр Моисеев, который осуществляет общее руководство силами Северного и Балтийского флотов в ходе стратегических совместных учений «Запад-2025». 

Отмечено, что экипаж корвета вел стрельбу ракетой противокорабельного комплекса «Уран», а летчики истребителей Су-30СМ применили управляемые противокорабельные ракеты Х-31А. При этом их пускали с максимально возможного удаления. 

Ранее сообщалось, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем. Они тоже сделали это в рамках учений «Запад-2025». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Балтийский флот #Александр Моисеев #Запад-2025
