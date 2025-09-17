МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ ударили по ж/д инфраструктуре, задействованной в обеспечении ВСУ

Кроме того, российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
2025-09-17 12:09:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС России ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо железнодорожной инфраструктуры, поражались места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ольговское на территории Запорожской области. Им овладели подразделения из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #СВО
