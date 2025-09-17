МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил позиции ВСУ на удалении в 100 километров

РСЗО «Торнадо-С» способна наносить удары в радиусе от 20 до 120 километров, гарантированно поражая пункты временной дислокации противника, аэродромы, стоянки машин и бронетехники.
2025-09-17 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации ВСУ в зоне проведения спецоперации. Огонь по боевикам открыли под прикрытием темноты.

Скопление военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ выявила воздушная разведка. Полученные данные оперативно передали на командный пункт реактивного артиллерийского дивизиона.

Расчет РСЗО «Торнадо-С» прибыл в указанный район, развернул боевую машину из походного положения в боевое, навел установку на цель и произвел залп реактивными снарядами калибра 300-мм на дальность свыше 100 километров.

«Сегодня отработали по плановой цели: пункту временной дислокации ВСУ. Быстро и четко выполнили задачу, оперативно выдвинулись и нанесли ракетный удар. Машина "Торнадо" способна наносить удары в радиусе от 20 до 120 километров. Ее целями являются пункты временной дислокации, аэродромы, стоянки машин, техники. Иногда появляются одиночные цели», - объяснил  начальник расчета боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным Четвертый.

После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию на случай возможного ответного удара противника.

В ходе СВО расчеты РСЗО «Торнадо-С» работают круглосуточно, поражая удаленные и замаскированные объекты противника, включая огневые позиции, склады боеприпасов и горючего.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #РСЗО «Торнадо-С»
