ВС РФ поразили логистический узел распределения западной техники на Украине

Кроме этого, удалось поразить базу горючего, а также места запуска беспилотников большой дальности.
2025-09-16 12:10:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения находящемуся на Украине логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами. 

Помимо этого, российским военнослужащим удалось поразить вражескую базу горючего, а также места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности. 

Еще отмечено, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Сделать это получилось в 153 районах за сутки.

Ранее сообщалось, что расчет инженерной системы «Земледелие» из состава группировки войск «Центр» отрезал путь для колонны ВСУ под Красноармейском. Сделать это удалось за счет дистанционного минирования нужного участка дороги. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #военная техника #Украина #Запад #Огневое поражение #Логистический узел
