«Адмирал Головко» ударил гиперзвуковым «Цирконом» по береговой цели

Ракета преодолела около 900 километров до полигона в Архангельской области и прямым попаданием уничтожила цель.
2025-09-16 21:14:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

 Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой цели.

Пуск произвели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Ракета преодолела около 900 километров, прежде чем точно поразить назначенную цель прямым попаданием.

Район стрельб заблаговременно закрыли силами кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В рамках учений «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов, управление разнородными группировками, а также применение высокоточного оружия.

Участвующие в маневрах силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.
 
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Северный флот #Стрельбы #циркон #адмирал головко
