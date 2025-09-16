«Адмирал Головко» ударил гиперзвуковым «Цирконом» по береговой цели

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой цели.

Пуск произвели из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Ракета преодолела около 900 километров, прежде чем точно поразить назначенную цель прямым попаданием.

Район стрельб заблаговременно закрыли силами кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В рамках учений «Запад-2025» отрабатываются элементы защиты береговых объектов, управление разнородными группировками, а также применение высокоточного оружия.

Участвующие в маневрах силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.



Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.