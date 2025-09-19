МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин констатировал рост характеристик российского оружия из-за опыта СВО

Владимир Путин подчеркнул, что в период проведения специальной военной операции производственные мощности отечественного ОПК загружены по максимуму.
Тимур Шерзад 2025-09-19 18:43:21
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что характеристики российского вооружения и военной техники значительно улучшились. 

«За последние годы кратно увеличен выпуск особо востребованного вооружения и техники, необходимого для решения задач специальной военной операции. А их тактико-технические характеристики значительно улучшены с учетом боевого применения», - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии России. 

Сам президент при этом находился на территории Мотовилихинских заводов в Перми, ряд других участников подключились к обсуждению по видеоконференцсвязи. 

Владимир Путин во вступительном слове, открывая заседание, отметил, что в период проведения специальной военной операции производственные мощности российского оборонно-промышленного комплекса загружены максимально. 

Перед заседанием Путин ознакомился с производственными мощностями Мотовилихинских заводов. Также ему показали выставку образцов вооружений и военной техники.

#армия #военная техника #вооружение #Владимир Путин #Мотоволихинские заводы
