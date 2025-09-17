В Киргизии начались командно-штабные учения ОДКБ «Рубеж-2025»

На полигоне Эдельвейс в Киргизии началась активная фаза командно-штабных учений «Рубеж-2025» с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР). Об этом сообщает МО РФ.

Сценарий учений предполагает подготовку и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

В церемонии открытия приняли участие первый замминистра обороны Киргизии генерал-майор Эрлис Тердикбаев, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представители вооруженных сил России, Казахстана, Таджикистана и приглашенные официальные лица. На плац были внесены боевые знамена 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени И.В. Панфилова и флаги государств-участников учений.

Эрлис Тердикбаев подчеркнул, что главная цель учений - проверка взаимодействия и способности действовать как единая сила.

«Обстановка в мире нестабильная, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам - от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе», - отметил он.

Имангали Тасмагамбетов в своем выступлении указал, что основной угрозой для региона остается вероятность проникновения радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока. По его словам, учения позволят совершенствовать практику совместных действий и повысить уровень готовности коллективных сил к отражению угроз.

В учениях «Рубеж-2025» участвуют около 1 200 военнослужащих и более 500 единиц техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера. Российский контингент представлен военнослужащими 201-й военной базы Центрального военного округа.

