МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Киргизии начались командно-штабные учения ОДКБ «Рубеж-2025»

Военные учения будут проходить с 17 по 20 сентября, отметили в Минобороны России.
2025-09-17 14:11:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На полигоне Эдельвейс в Киргизии началась активная фаза командно-штабных учений «Рубеж-2025» с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР). Об этом сообщает МО РФ.

Сценарий учений предполагает подготовку и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

В церемонии открытия приняли участие первый замминистра обороны Киргизии генерал-майор Эрлис Тердикбаев, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, представители вооруженных сил России, Казахстана, Таджикистана и приглашенные официальные лица. На плац были внесены боевые знамена 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени И.В. Панфилова и флаги государств-участников учений.

Эрлис Тердикбаев подчеркнул, что главная цель учений - проверка взаимодействия и способности действовать как единая сила.

«Обстановка в мире нестабильная, и мы обязаны быть готовы к любым вызовам - от транснациональных угроз до попыток дестабилизации в нашем регионе», - отметил он.

Имангали Тасмагамбетов в своем выступлении указал, что основной угрозой для региона остается вероятность проникновения радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока. По его словам, учения позволят совершенствовать практику совместных действий и повысить уровень готовности коллективных сил к отражению угроз.

В учениях «Рубеж-2025» участвуют около 1 200 военнослужащих и более 500 единиц техники, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и боевые катера. Российский контингент представлен военнослужащими 201-й военной базы Центрального военного округа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #учения #одкб #киргизия #Эдельвейс #Рубеж-2025
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 