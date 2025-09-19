МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам на Украине четыре групповых удара

В ходе групповых ударов российские военнослужащие применили высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
2025-09-19 12:16:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России в период с 13 по 19 сентября нанесли по Украине четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом говорится в еженедельной сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ударам подверглись объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также были поражены арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований, в том числе иностранных наемников.

Кроме того, в сводке отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» в Донецкой Народной Республике заняли населенный пункт Муравка, а силы группировки «Восток» установили контроль над Новоивановкой в Запорожской области.

Ранее Минобороны России показало видео с эпизодами боев за Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике - оттуда подразделения группировки «Запад» в результате активных действий вытеснили противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #групповые удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 