ВС РФ за неделю нанесли по военным объектам на Украине четыре групповых удара

Вооруженные силы России в период с 13 по 19 сентября нанесли по Украине четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом говорится в еженедельной сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, ударам подверглись объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также были поражены арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований, в том числе иностранных наемников.

Кроме того, в сводке отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» в Донецкой Народной Республике заняли населенный пункт Муравка, а силы группировки «Восток» установили контроль над Новоивановкой в Запорожской области.

Ранее Минобороны России показало видео с эпизодами боев за Серебрянское лесничество в Луганской Народной Республике - оттуда подразделения группировки «Запад» в результате активных действий вытеснили противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.