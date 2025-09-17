МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герасимов проверил ход выполнения задач бойцами группировки «Центр» в зоне СВО

Генерал армии Валерий Герасимов также подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск, поставил задачи и вручил госнаграды, наиболее отличившимся при освобождении ДНР бойцам.
2025-09-17 21:14:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами группировки войск «Центр», действующих на Красноармейском направлении.

Герасимов оценил обстановку и заслушал доклады командиров о ходе выполнения задач в зонах ответственности.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», - отметил Герасимов.

Для этого командование ВСУ перебросило в район наиболее подготовленные и боеспособные подразделения боевиков в ущерб другим направлениям, уточнил глава Генштаба.

«Что способствует продвижению наших войск на других участках фронта», - заявил начальник Генерального штаба.

В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске, идет продвижение на Краснолиманском направлении, завершается освобождение Кировска. Штурмовики ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил начальник Генерального штаба.

Подразделения Южной группировки войск успешно выполняют задачи в населенном пункте Северск и в районе Константиновки. Наши подразделения вошли в Плещеевку, продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, добавил Герасимов.

«Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области», - сказал он.

Также генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги, поставил задачи и наградил бойцов, отличившихся при освобождении ДНР.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #герасимов #генштаб вс рф #СВО #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 