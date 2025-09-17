Герасимов проверил ход выполнения задач бойцами группировки «Центр» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами группировки войск «Центр», действующих на Красноармейском направлении.

Герасимов оценил обстановку и заслушал доклады командиров о ходе выполнения задач в зонах ответственности.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», - отметил Герасимов.

Для этого командование ВСУ перебросило в район наиболее подготовленные и боеспособные подразделения боевиков в ущерб другим направлениям, уточнил глава Генштаба.

«Что способствует продвижению наших войск на других участках фронта», - заявил начальник Генерального штаба.

В частности, группировка войск «Запад» развивает наступление в городе Купянске, идет продвижение на Краснолиманском направлении, завершается освобождение Кировска. Штурмовики ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества, заявил начальник Генерального штаба.

Подразделения Южной группировки войск успешно выполняют задачи в населенном пункте Северск и в районе Константиновки. Наши подразделения вошли в Плещеевку, продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища, добавил Герасимов.

«Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области», - сказал он.

Также генерал армии Валерий Герасимов подвел промежуточные итоги, поставил задачи и наградил бойцов, отличившихся при освобождении ДНР.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.